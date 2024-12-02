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Суд запросил до 9,5 года за хищение 1,1 млрд на закупке авто для ГАИ

«Ъ»: прокурор запросил до 9,5 года по делу о хищении 1,1 млрд на авто для ГАИ

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Depositphotos

Государственный обвинитель в Замоскворецком суде Москвы потребовал от 9 до 9,5 года лишения свободы для фигурантов уголовного дела о хищении более 1,1 млрд рублей при закупке автомобилей Skoda Octavia для нужд Госавтоинспекции (ГАИ). Об этом со ссылкой на знакомый с ходом судебного процесса источник сообщает газета «Ведомости».

Среди подсудимых — экс-сотрудник МВД Евгений Никитенко, предприниматели Сергей Кузьменко и Денис Давыдов, а также представитель автопроизводителя Елена Яковлева. Судебное разбирательство, которое велось с февраля 2023 года под председательством судьи Ольги Багровой, длилось почти два года. В январе того же года материалы дела возвращались в прокуратуру для устранения нарушений.

Прокурор также настаивает на назначении штрафов в размере 1 млн рублей каждому из подсудимых и лишении Никитенко звания полковника полиции. Подсудимые находятся под домашним арестом, но в случае назначения реальных сроков их могут взять под стражу сразу после оглашения приговора, запланированного на 9 декабря.

Дело было возбуждено в марте 2021 года в рамках расследования Главного следственного управления СК. Следствие установило, что стоимость автомобилей, закупленных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», была существенно завышена.

Ранее суд арестовал организатора хищения у Минобороны.

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