Массовая авария парализовала МКАД на востоке Москвы

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) на востоке Москвы произошло массовое ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 107 км МКАД произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении Дептранса.

Движение затруднено на протяжении 6,8 км, уточнили в Дептрансе и призвали водителей выбирать маршруты объезда. Информация о пострадавших в аварии уточняется.

По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 14:00 мск, крупная пробка на внешней стороне МКАД начинается от района Вешняки после пересечения МКАД и МСД и заканчивается в районе Измайловского и Горенского лесопарков после развязки с шоссе Энтузиастов. Ее протяженность выросла до 8 км.

Ранее в ХМАО капитан полиции угнал машину местной жительницы и врезался в сугроб.