На российский рынок выйдут премиальные внедорожники Rox от производителя пылесосов

В декабре 2024 года на российском рынке появятся гибридные внедорожники Rox. Импортером и дистрибьютором машин станет компания «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)». Об этом говорится в сообщении фирмы. Цены и комплектации будут объявлены во время презентации.

Продажи внедорожников Rox стартуют в дилерских центрах автомобильного бренда Oting. Представители концерна заявили, что модель Rox Motor 01 пройдет сертификацию и получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), на них будет действовать заводская гарантия.

Автомобиль Rox Motor 01 выпускается в шестиместном и семиместном исполнении. Длина машины — 5050 мм, колесная база — 3010 мм. Силовая установка внедорожника — последовательный гибрид. Бензиновый двигатель 1.5 служит для подзарядки тяговой батареи, в движение машину приводят электромоторы суммарной мощностью 476 л.с. Запас хода на электротяге — 235 км, с учетом ДВС — 1338 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.

Компания Rox Motor основана в 2021 году, ее создал гендиректор крупного производителя роботов-пылесосов Roborock.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи самой дорогой модели «АвтоВАЗа».