Россиянам рассказали, где искать ржавчину у китайских автомобилей с пробегом

У китайских автомобилей с пробегом воздействию коррозии подвержены неоцинкованные, а также необработанные антикором детали. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт автомобильного маркетплейса Fresh Александр Губанов. К ним относится крыша и днище машины.

«Китайские автопроизводители, применяя оцинкованный металл, могут сэкономить на материале для крыши. В теории все логично — ее сложно поцарапать или повредить в ДТП. На практике мы получаем уязвимую зону на стыке крыши и ветрового стекла, она постоянно подвергается ударам мелких камней, летящих с дороги», — пояснил эксперт.

При покупке подержанного китайского автомобиля первым делом надо осмотреть эту зону. Места, пробитые до металла, но не имеющие следов ржавчины – хороший признак: вероятно, под грунтом имеется цинковый слой. Подкрасы, особенно свежие, должны насторожить. Прозрачная защитная пленка на передней части крыши говорит о том, что предыдущий владелец знал о слабом месте на кузове и заранее устранил источник проблем, отметил эксперт.

У большинства китайских машин также далек от совершенства заводской антикор: бюджетный Volkswagen защищен даже лучше, чем машина из КНР, претендующая на уровень премиума. На многих автомобилях из Поднебесной днище окрашено лишь краской или обработаны только наиболее подверженные коррозии зоны. Поэтому при покупке машины с пробегом следует выбирать продавца, который согласится показать кузов снизу на подъемнике, подытожил специалист.

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