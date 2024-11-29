Обновленный кроссовер Omoda C5 поступил в продажу в России

У российских дилеров компании Omoda появились обновленные кроссоверы C5. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова.

«Обновленные автомобили Omoda C5 уже доступны к покупке в салонах. Кроссовер визуально стал гораздо интереснее, благодаря новому более «европейскому» дизайну передней части автомобиля и колесных дисков. Теперь стала доступна новая комплектация Drive — аналог базового Fun на полном приводе», — сказал Петров.

Модель получила новый дизайн решетки радиатора, бампера, а также более тонкие ходовые огни и т.д. В технической части нововведений нет.

Автомобиль будет по-прежнему оснащаться 147-сильным мотором на 1,5 л и вариатором. А вот версия Omoda C5 с AWD имеет двигатель на 1,6 л мощностью 150 л.с и 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями.

В стандартное оснащение кроссовера входят кондиционер, камера заднего вида, датчики парковки, аудиосистема, круиз-контроль, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Начальная цена машины — от 2,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что кроссовер Soueast S07 будет стоить в России от 3,1 млн рублей.