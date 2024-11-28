Автоблогер Гаджиев назвал перелом ноги сбитой им женщины «несерьезной травмой»

Автомобильный блогер Гаджи Гаджиев назвал травму сбитой им женщины несерьезной. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

«Перелом ноги со смещением у пострадавшего он назвал несерьезной травмой», — говорится в сообщении канала.

16 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что в Одинцово водитель BMW сбил женщину с коляской во время тусовки дрифтеров — он не рассчитал траекторию и въехал в толпу. Пострадавшую госпитализировали с переломом ноги.

Отмечалось, что автомобиль принадлежит известному автоблогеру Георгию Ерохину. При этом, за рулем был блогер Гаджи Гаджиев, которого год назад МВД по Дагестану проверяло за опасную езду.

Сам Гаджиев рассказывал, что его должны были лишить водительских прав, и просил водителей не повторять его ошибок.

Было возбуждено уголовное дело. Позже Гаджиева задержали. Суд арестовал его до 15 января 2025 года.

Ранее суд огласил решение о водителе BMW, который влетел в толпу в Челябинске.