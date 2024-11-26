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Названы 10 самых популярных автомобилей c пробегом в России

«Рольф» назвал 10 самых популярных авто с пробегом в России

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Илья Наймушин/РИА Новости

Среди подержанных автомобилей россияне отдают предпочтение отечественным производителям. Это следует из отчета аналитиков «Рольфа», подготовленного по заказу «Газеты.Ru».

«Самой популярной в России моделью стала Lada Priora, со средней ценой 520 тыс. рублей. Второе место тоже принадлежит модели Lada — Granta со средней ценой 780 тыс. рублей», — рассказал директор департамента автомобилей с пробегом компании Вадим Черноусов.

Замыкает первую тройку Lada 2114 со средней ценой в 370 тыс. рублей.

На четвертом и пятом местах оказались Ford Focus и Kia Rio. Следом за ними идут Lada Kalina и Hyundai Solaris. На восьмой строчке расположилась Lada 2107. Последние места в топ-10 заняли Toyota Corolla и Toyota Camry.

А вот среди самых популярных моделей, проданных дилером в ноябре, оказались Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander.

Ранее были названы 10 самых популярных автомобилей в России.

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