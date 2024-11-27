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Смартфон за 103 тыс. рублей украли у водителя мусоровоза в Москве

В Москве у водителя мусоровоза украли смартфон за 103 тыс. рублей

В Москве злоумышленник украл из кабины мусоровоза смартфон за 103 тыс. рублей, пока водитель выгружал мусор из контейнеров. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

«Предварительно установлено, что злоумышленник, проходя вместе с приятелем мимо мусоровоза, воспользовался тем, что водитель выполнял работу по выгрузке мусорных контейнеров, и тайно похитил из открытой кабины смартфон, после чего скрылся», — отмечается в сообщении полиции.

Подозреваемого отследили по камерам наблюдения и задержали, им оказался 43-летний москвич. Мужчина отпущен под подписку о невыезде. Похищенный дорогой смартфон изъят и будет возвращен потерпевшему — водителю мусоровоза. Приятель злоумышленника, находившийся рядом с ним в момент кражи, проходит по делу как свидетель.

Ранее стало известно, что водителям с непогашенной судимостью планируют запретить перевозку детей.

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