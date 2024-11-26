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Участника СВО с наклейкой ЧВК Вагнер наказали за ДТП

Военного, устроившего ДТП в Петербурге, оштрафовали на 30 тысяч рублей

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Телеграм-канал Baza

Участнику СВО, устроившему крупное ДТП в Санкт-Петербурге, назначили штраф в 30 тыс. рублей и дисциплинарную ответственность. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что участник СВО Денис во время отпуска после ранения купил автомобиль Porsche Cayenne, на капот которого наклеил знак ЧВК «Вагнер», и устроил на нем крупное ДТП, пока пытался скрыться от инспекторов ДПС. Сообщается, что военный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он не среагировал на просьбу сотрудников правоохранительных органов об остановке. Пытаясь уйти от преследования по встречной полосе движения, участник СВО столкнулся с тремя автомобилями.

Протоколы за неповиновение сотрудникам полиции и управление автомобилем в состоянии опьянения без прав отнесли мировому судье, а затем перенаправили в военный суд, который по одному делу назначил штраф в 30 тысяч рублей, а по другому – дисциплинарную ответственность, какую именно будет решать командир его части.

Ранее сообщалось, что начальник свердловских автодорог получил взятку и уехал на СВО.

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