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Китайская автокомпания собирается вернуться в Россию с кроссовером восьмилетней давности

Автокомпания Zotye возвращается на российский рынок с автомобилем T300

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Zotye

Испытывавшая финансовые трудности компания Zotye возвращается на российский авторынок и ищет партнера. Об этом сообщает сайт «Китайские автомобили».

Уточняется, что в 2019 году убытки компании составили 1500%, а в 2022-м после реструктуризации Zotye возобновила производство автомобилей. В ближайшее время руководство компании планирует вывести на продажу компактный кроссовер T300 с МКП и вариатор Punch. Автомобиль 2016 года выпуска будут продавать в бензиновом и электрическом вариантах. На данную модель предусмотрен пакет «Е-марок», европейских протоколов, которые упростят сертификацию в России.

Также сообщается, что Zotye старается развивать и другие направления зарубежной деятельности, например, около полугода назад компания рассказала о контракте с Алжиром на поставку 30 тысяч машин. По мнению китайских автоэкспертов, подобный соглашения могут помочь компании загрузить производственные мощности.

Ранее обновленный кроссовер DFSK ix7 поступил в продажу России.

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