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Выяснилось, сколько лет россиянам нужно копить на китайский автомобиль

CDEK: для покупки китайского авто россиянину придется копить более 20 лет

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Depositphotos

Россиянам, желающим накопить на дорогой китайский автомобиль, придется откладывать деньги и отказаться от других покупок на 20 лет. Об этом говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru.»

«Для расчетов была взята одна из самых популярных машин китайского автопрома LiXiang L6 Pro стоимостью 5,8 млн рублей. Модель оснащена самыми инновационными механизмами электрокара и отличается своей комфортабельностью», — говорится в отчете.

Согласно результатам исследования, средний чек на CDEK.Shopping в 2024 году составил 20,6 тыс. рублей в месяц. При этом на заказы из-за рубежа в ноябре потребители потратили на 19% больше, чем в другие месяцы (24,6 тыс. рублей).

По словам аналитиков, чтобы накопить на LiXiang L6 Pro, одному человеку потребуется отказаться от покупок примерно на 281 месяц или почти на 23 года.

Если семья из двух человек сократит свои ежемесячные траты на маркетплейсах на ту же сумму, то время накопления сократится вдвое – до 140 месяцев (примерно 11 лет).

Ранее были названы 10 самых популярных автомобилей c пробегом в России.

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