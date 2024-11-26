Американский Cadillac выходит командой на гонки «Формулы-1»

Штаб «Формулы-1» и General Motors объявили об участии компании Cadillac в качестве 11-й команды в 2026 году.

«Учитывая планы «Формулы-1» по дальнейшему развитию в США, мы всегда считали, что появление на трассе такого известного американского бренда, как Cadillac, и участие GM в качестве будущего поставщика силовых установок принесет дополнительную ценность и повысит интерес к нашему спорту», — сказал генеральный директор Liberty Media (владеет правами на чемпионат) Грег Маффей.

Сообщается, что руководство Cadillac отправило заявку на участие в «Королевских гонках» в 2023 году и рассчитывало появиться на трассах Гран-при при содействии американского спортивного конгломерата Andretti, но владельцы чемпионата это не поддержали. После длительных переговоров Liberty Media отступили, поэтому новая команда стартует в сезоне 2026 года как Cadillac.

Перемены в решении со стороны Liberty Media связывают как с изменениями в составе руководства американского холдинга, так и с избранием Дональда Трампа на пост президента США.

Ранее сообщалось, что бронированный Aurus с пробегом впервые появился в продаже.