В Швейцарии нашли кладбище винтажных машин

В Швейцарии нашли заброшенную парковку с винтажными автомобилями, о которых властям ничего не известно. Об этом сообщает немецкий автожурнал AutoMotor und Sport.

По данным издания, более 70 автомобилей без номерных знаков расположены на лугу в коммерческом районе муниципалитета Кирхберг города Санкт-Галлен. На кладбище машин находятся седаны, купе и универсалы образца 70-80-х годов прошлого века, много итальянских и немецких моделей, например, Alfa Romeo, Fiat 130, Lancia Gamma, Audi 200, а также Opel Senator, Opel Commodore Caravan и Mercedes-Benz S-класса в кузове W126.

Большая часть автомобилей имеет внешние повреждения: разбитые стекла, сдутые шины, дефекты лакокрасочного покрытия, о технической части коллекции ничего не известно. После того, как местные власти выяснят, кому принадлежат раритетные машины, транспортные средства будут утилизированы согласно швейцарскому законодательству.

Ранее блогер снял на видео кладбище люксовых автомобилей в США.