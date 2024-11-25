Появилось видео ДТП с «Газелью», которую отбросило на подростков в Ингушетии

В Ингушетии «Газель» сбила двух подростков после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Авария произошла в сельском поселении Нестеровское, на Первомайской улице. Водитель белого Mercedes GLE обгонял справа другую машину.

«При обгоне иномарка задела «Газель», которая в тот момент поворачивала на перекрестке и пересекала и «встречку» в положенном месте», — отмечается в сообщении.

От удара микроавтобус развернуло в противоположном направлении, при этом он сбил двух 15-летних подростков, которые стояли на обочине. Пострадавшие подростки госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, у одного из них сломана ключица. Также травму получила пассажирка «Газели».

На опубликованном видео видно, что кроссовер Mercedes-Benz обгонял другую машину справа на высокой скорости.

Ранее на видео попал момент аварии «Нивы» и «КамАЗа» в Краснодарском крае.