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Россиянам раскрыли новую схему обмана покупателей автомобилей

Автокриминалист Шелков: мошенники стали применять фиктивный ДКП при продаже авто

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Двое мошенников могут отсудить автомобиль у честного покупателя с помощью фиктивного договора купли-продажи (ДКП) с отсрочкой платежа. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Два мошенника подписывают между собой фиктивный ДКП с отсрочкой платежа. По этому документу один из них ставит автомобиль на себя на учет и перепродает конечному покупателю, у которого затем изымают машину по решению суда», — описал Шелков суть мошеннической схемы.

Первый мошенник подает в суд на второго и требует расторгнуть ДКП с отсрочкой из-за того, что деньги не выплачены, а сам автомобиль перепродан конечному покупателю. Ответчик-мошенник не отрицает своей вины, и суд вынужден встать на сторону истца, расторгнуть договор между подельниками и истребовать автомобиль у конечного собственника, заплатившего второму мошеннику полную стоимость.

В результате первый мошенник по суду изымает автомобиль у конечного покупателя, а деньги, полученные от покупателя вторым злоумышленником, двое мошенников делят, добавил эксперт.

«Конечный собственник после этого может потребовать возмещение от мошенника, у которого купил автомобиль. Но на этого человека не записано никакого имущества, и у него нельзя ничего получить даже через процедуру банкротства», — предупредил Шелков.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники могут отсудить у честного продавца деньги за машину.

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