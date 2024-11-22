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«За рулем» назвал самые редкие версии классического УАЗа

Автоэксперт Канунников назвал 15 самых редких версий УАЗ-469

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uaz.ru

Внедорожник УАЗ-469, прямым потомком которого является производимый в настоящее время «УАЗ Хантер», выпускался во множестве редких версий в СССР и России, а также за рубежом. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Канунников.

«Среди прототипов внедорожника были два почтовых фургона с колесной базой 2580 мм и удлиненным задним свесом. Один из них сделали с правым рулем для удобства походов водителя-почтальона от автомобиля к почтовым ящикам», — привел пример Канунников.

Еще в 1970-х годах у автомобиля были модификации с цельнометаллическим кузовом, которые тогда не стали серийными. УАЗы с импортными бензиновыми и дизельными моторами, а также другими доработками делала фирма Martorelli в Италии. Свой вариант модернизации УАЗа сделали также в Польше. В конце 1990-х годов фирма UAZ of America из штата Вирджиния оснастила УАЗ моторами от Chevrolet Blazer, но такой вариант выпускался непродолжительное время.

До этого стало известно, что JAC и Huawei представят в Китае седан Maextro S800, призванный конкурировать с Maybach и Rolls-Royce.

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