Voyah Free в Белоруссии продается на 1,7 млн рублей дешевле, чем в России

Обновленный кроссовер Voyah Free вышел на рынок Белоруссии и оказался на 1,7 млн рублей дешевле, чем дорестайлинговая версия, доступная в России. Об этом сообщает Motor.ru.

«Компания «Автопромсервис», которая представляет интересы Voyah на рынке РБ, объявила о старте продаж обновленного кроссовера Free 318. Цены стартуют со 125,9 тыс. белорусских рублей, что в пересчете на российские рубли составляет 3,8 млн», — отмечается в публикации.

Дорестайлинговый Voyah Free предлагается в России по цене от 5,5 млн рублей. Обновленный кроссовер с индексом 318 получил двухцветные литые диски, красные тормозные суппорты, также у него изменились технические характеристики. Запас хода машины составляет 1,36 тыс. км, а суммарная мощность силовой установки — 490 л.с. До 100 км/ч обновленный Voyah разгоняется за 4,5 с.

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