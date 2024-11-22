В Германии продают гоночную Lada с 500-сильным мотором

В немецком городе Мариенберг продают гоночный автомобиль Lada с 500-сильным мотором, подвеской от BMW и тормозными суппортами от Porsche. Объявление размещено на сайте MotorsportMarkt.de.

Сообщается, что автомобиль получил существенные доработки, например, переделана головка блока цилиндров, установлены кованые поршни и шатуны, топливную систему сделали более производительной.

На машине установлены кастомные коллектор, интеркулер и модифицирована система охлаждения. Автомобиль с 5-ступенчатой механической коробкой передач и керамическим сцеплением пересобрали с применением компонентов от BMW E36 и E46. Смонтировали тормозные суппорты Porsche и гидравлический «ручник» Wilwood.

Изменения коснулись и внешности автомобиля. На фотографиях видно, что нефункциональны задние двери, расширены колесные арки, спереди находится сплиттер, а сзади — антикрыло. Салон автомобиля больше похож на кокпит гоночной машины.

Сообщается, что с момента перестройки в 2017 году машина проехала около 2,5 тыс. километров. Продают автомобиль за €22,5 тыс.

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