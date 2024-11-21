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Электрокары Tesla Илона Маска признаны самыми опасными в США

Электромобили Tesla признали самыми опасными на дорогах в США

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Richard Vogel/AP

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) проанализировало статистику аварийности и пришло к выводу, что больше всего фатальных аварий происходило в стране с участием электромобилей Tesla. Об этом сообщает портал Motor.ru.

В выборку исследования попали аварии, которые привели к летальному исходу водителя или пассажиров в период с 2017 по 2022 год. В среднем в Соединенных Штатах вероятность такого ДТП составила 2,8 на 1 млрд километров, при этом автомобили Tesla попали в аварию 5,6 раз, что в 2 раза больше среднего показателя. На втором месте оказалась корейская марка Kia, показатель которой 5,5 на 1 млрд километров, а на третьем — Buick с показателем 4,8.

Среди конкретных моделей наибольшее количество летальных исходов в авариях зарегистрировано у автомобилей Hyundai Venue, Chevrolet Corvette, Mitsubishi Mirage, Porsche 911, Honda CR-V Hybrid, Tesla Model Y, Mitsubishi Mirage G4, Buick Encore GX, Kia Forte, Buick Envision.

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