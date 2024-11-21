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Россиянам назвали семь признаков того, что машину пора ремонтировать

«Рольф» перечислил семь причин для немедленного ремонта автомобиля

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Диагностика и ремонт автомобиля в сервисе срочно требуются в случае появления предупреждающих индикаторов на панели приборов, посторонних шумов, снижения уровня технических жидкостей и в ряде других случаев. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Сообщение об ошибке, приближающемся ТО, необходимости проверить какой-либо узел — самые очевидные признаки, что есть вероятность поломки или неисправность уже появилась. В таком случае следует сразу загнать машину на диагностику. Посторонний звук в подвеске, двигателе, коробке передач или другой части автомобиля – также верный сигнал того, что нужно проверить его состояние», — перечислила Трушкова.

По ее словам, не стоит откладывать визит в автосервис в случае отказа кондиционера, омывателя, подогревов и других функций. Снижение уровня технических жидкостей свидетельствует о появлении течи или крупной неисправности агрегата, уточнила эксперт.

Также Трушкова порекомендовала не игнорировать сроки регламентного ТО, регулярно мыть автомобиль для удаления грязи и реагентов, а также установить зимние шины, если это еще не сделано.

Ранее «Газета.Ru» сообщила о скидках, которые автодилеры предлагают россиянам в «Черную пятницу».

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