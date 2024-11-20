Названы модели автомобилей SsangYong для продажи в России

В 2025 году на российском рынке появятся автомобили корейского бренда KGM, который раньше носил название SsangYong. Об этом сообщает издание Drom со ссылкой на Виталия Осипова, генерального директора АО «РЭКС Моторс», которое является эксклюзивным дистрибьютором марки в России.

«Мы заходим с Tivoli, Korando, Torres и Rexton. В первом квартале 2025 года – сертификаты ОТТС на все четыре модели должны появиться примерно одновременно», — сказал Осипов.

По его словам, модели для РФ будут оснащаться бензиновыми двигателями и автоматическими коробками передач. Гарантия составит пять лет с ограничением по пробегу в 100 тыс. километров. Цены на машины будут выше, чем у китайских конкурентов.

Во второй половине 2025 года планируется локализовать сборку KGM в России.

Модель Tivoli дебютировала еще в 2015 году, а в 2023-м она прошла третий рестайлинг. Автомобиль оснащается бензиновым атмосферным мотором 1.6 мощностью 126 л.с., а также турбомотором 1.5 на 163 силы.

Внедорожник KGM Rexton производится в пятиместном и семиместном исполнении. Под капотом — турбодизель 2.2 мощностью 202 л.с., который агрегатируется с восьмиступенчатым «автоматом». Привод — подключаемый полный.

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