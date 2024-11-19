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Jeep показал Wrangler, стилизованный под Willys времен Второй мировой войны

Jeep стилизовал Wrangler под армейский Willys времен Второй мировой войны

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Wrangler

Jeep представил спецверсию гибридного внедорожника Wrangler, посвященную классическому Willys образца 1941 года. Об этом сообщает пресс-служба Stellantis (в этот концерн входит марка Jeep).

«Спустя восемь десятилетий после того, как мы закрепили репутацию вездеходных возможностей, простого дизайна и прочной универсальности, дух оригинального Willys MB продолжает жить во всем, что мы делаем в бренде Jeep», — отметил глава бренда Jeep в Северной Америке Боб Бродердорф.

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Wrangler

Пятидверная версия Wrangler окрашена в защитный цвет, она получила 17-дюймовые легкосплавные диски с внедорожными шинами, а также кресла с бежевой обивкой. На кузове автомобиля — наклейки, имитирующие трафаретные надписи, которые наносились на армейские машины США в период Второй мировой войны.

Силовая установка гибридного Wrangler включает 2,0-литровый бензиновый турбомотор и два электродвигателя.

Ранее стало известно, что в США хакеры украли Lamborghini известного бейсболиста посредством взлома электронной почты.

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