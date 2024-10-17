Елене Блиновской придется продать свой Lamborghini для погашения долгов

Защита блогера Елены Блиновской добилась снятия ареста с ее автомобилей, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, в частности, Блиновская планирует продать Lamborghini Urus за 38 млн рублей и внести эти деньги в казну в счет погашения налогового долга. Адвокаты Блиновской добивались снятия ареста с ее автопарка, однако ранее против этого возражали налоговые органы.

К концу года команда Блиновской рассчитывает погасить минимум 700 млн рублей, для этого на продажу выставлены две квартиры в Москве, дом и часть автомобилей.

До этого Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность начисления Елене Блиновской более 1 млрд рублей налогов. Он отклонил кассационную жалобу Блиновской на решение Арбитражного суда Москвы.

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