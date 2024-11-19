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Перечислены главные недостатки подержанного Citroen Berlingo за 900 тыс. рублей

Автоэксперт Виноградов назвал три проблемы Citroen Berlingo с пробегом

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Citroen

При покупке подержанного Citroen Berlingo следует проверить состояние электроники в салоне, также у машины с мотором 1.6 может износиться цепь ГРМ после 150 тыс. км пробега. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

«С 2009 года основным в линейке стал бензиновый двигатель 1.6, созданный вместе с BMW. Несмотря на вроде бы вечную цепь ГРМ, она может износиться уже после 150 тысяч км», — написал Виноградов.

В моторах 1.6 с заводским индексом TU5JP4, которые устанавливались на Berlingo до этого, отмечается повышенный расход масла на очень высоких пробегах, уточнил он. На Citroen Berlingo этот двигатель был доступен в двух вариантах мощности — 90 л.с. или 109 л.с. Неисправности электроники в салоне в случае с Berlingo связаны в основном с попаданием влаги в контактные разъемы.

Ранее седан Lexus ES получил обновленный салон.

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