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Краснодарский таксист обругал пассажиров за просьбу подъехать поближе и попал на видео

В Краснодаре таксист накинулся на клиентов с угрозами за просьбу подъехать ближе

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Телеграм-канал Краснодар | Телетайп

В Краснодаре водитель такси накинулся с руганью и угрозами на пассажиров из-за замечания о месте подачи машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп» и публикует видеозапись инцидента.

«Вызвали Яндекс. Водитель встал на другой стороне улицы. Мой парень попросил его подъехать к нам, потому что по маршруту потом все равно ехать в нашу сторону. С нами были мама и бабушка. Водитель сказал, чтобы шли пешком, и что маршрут у него другой», — приводит «Краснодар Телетайп» слова пассажирки такси.

После того как пассажиры дошли до машины и сели в нее, молодой человек указал водителю, что в приложении был указан маршрут от той точки, в которой они стояли. После этого водитель свернул на парковку и заявил, что дальше их не повезет. Таксист размахивал руками, матерился и требовал от пассажиров номер телефона. Когда они ушли, мужчина догнал их на машине и продолжил угрожать.

Ранее на видео попало избиение жены мужем в автобусе в Подольске.

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