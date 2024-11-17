Lada Granta с тремя людьми ушла под лед озера в Тюменской области

В Тюменской области Lada Granta с водителем и тремя пассажирами провалилась под лед озера Петраковское и затонула. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МЧС.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 10 часов воскресенья по местному времени (12 часов по московскому).

«Мужчины самостоятельно выбрались из автомобиля на лёд и добрались до берега. К счастью, никто не пострадал», — сообщили в МЧС.

На опубликованном видео видны следы автомобиля, который сначала двигался по льду вдоль берега. После того, как водитель отдалился от берега, лед не выдержал и машина провалилась. Lada Granta полностью скрылась под водой. На льду рядом с прорубью виден рыбацкий ящик, в воде плавают личные вещи пассажиров.

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