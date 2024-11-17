Exeed внедрил принцип работы кубика Рубика в салон автомобиля

Принадлежащий китайскому автопроизводителю Chery бренд Exeed показал на автосалоне в Гуанчжоу концепт-кар, посвященный кубику Рубика. Об этом сообщает Autohome.

Концепт-кар Exeed получил название Star Era ET Rubik's Cube Space Edition, его салон имеет множество комбинаций и возможностей для трансформации — как в знаменитой головоломке, созданной венгерским изобретателем Эрне Рубиком.

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В частности, кресла водителя и переднего пассажира в салоне можно разворачивать против хода автомобиля, спиной к рулю. Диапазон регулировки кресел расширен. Благодаря этому, а также сдвижным задним дверям без центральной стойки, автомобиль можно превратить в импровизированный лаунж на колесах и использовать на развлекательных мероприятиях.

Ранее Nissan создал автомобиль с креслом, которое само подстраивается под водителя.