«Еле успели отбежать»: житель Рязани рассказал, как машина вылетела за ограждение во время шоу

Житель Рязани Александр в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что во время шоу каскадеров «Русский форсаж» одна из машин вылетела за ограждение и оказалась рядом со зрителями, а также не соблюдалась техника безопасности. По его словам, билетов на мероприятие продали больше, чем вмещала площадка.

«Народу было очень много изначально. Самый главный организатор Панин собрал всех в круг и сказал: «Кого устраивает — стойте там, где хотите, ищите места, а кого не устраивает — сдавайте билет, деньги вам вернут в кассе». В кассе деньги возвращали очень долго, потому что денег у них нет. Мы были с ребенком и решили остаться, вариантов уйти не было. Когда зашли уже вовнутрь, стало все еще интереснее. Передние места — просто стояли стульчики, лавочки открытые, никаких средств защиты, безопасности не было совсем. Перед первым рядом машины газовали, дрифт, огонь, вся их шоу-программа. В самом конце эта машина улетела за ограждение. Стало понятно, что это просто воля случая. Она улетела в одну сторону, улетела бы в другую — были бы пострадавшие однозначно. Вчера нам девушка присылала видео с той стороны, куда машина улетела. Там люди с колясками стояли в тех местах, куда улетела машина, еле-еле успели отбежать. Было сразу понятно, что это внештатная ситуация. Ограждение было из какой-то пленки сделано, она порвалась и все. За этим ограждением до этого куча людей стояла. Сразу были мысли, что там, возможно, будут пострадавшие. Но там все обошлось, как говорят, там никто не пострадал», — сказал он.

Александр отметил, что не видел на площадке сотрудников полиции и дежурной скорой помощи. По его словам, людей также не проверяли на входе.

«Сотрудников полиции мы не видели, когда пришли. Стояла машина МЧС, но во время антракта уже никого не было. Никакой дежурной скорой не было. Это культурно-массовые мероприятия, там досмотр хотя бы минимальный должен быть. Но ничего не было вообще», — пояснил он.

При этом сами организаторы мероприятия сообщили «Газете.Ru», что соблюдали все меры безопасности, а трюки были спланированы.

«Все меры были соблюдены, все службы безопасности присутствовали на шоу. В шоу был момент, по поводу которого зрители утверждают, что машина вылетела за ограждение. Но оно было специально отодвинуто, и машина попала именно туда, куда и должна была. Со стороны некоторые элементы представления могут выглядеть несколько пугающе, как и любые каскадерские трюки. Но на самом деле все происходит четко, спланированно и с соблюдением мер безопасности», — отметили они.

Ранее автомобиль влетел в толпу зрителей на гонках под Петербургом.