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В Сочи мужчина обиделся на соседа и сжег его машину

В Краснодарском крае мужчина сжег машину соседа из-за ссоры

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Global Look Press

В Лазаревском районе Сочи полицейские задержали местного жителя по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.

С заявлением в правоохранительные органы обратился местный житель, мужчина сообщил, что во дворе на парковке сгорел его автомобиль «ВАЗ-2106». Полицейские установили, что причиной пожара стал поджог, и установили личность злоумышленника.

Им оказался 62-летний пенсионер. В ходе допроса он признался, что накануне поссорился с соседом и, решив отомстить, сжег его машину. Сумма ущерба составила около 200 тыс. рублей. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Новокузнецке мужчина решил отомстить бывшему другу за то, что тот увел у него супругу, и поджег его автомобиль. Россиянин прокрался ночью к авто, спустил у него два колеса, после чего разбил камнем стекло и бросил через него в салон подожженную тряпку. Постепенно огонь распространился и повредил всю машину. Во время инцидента злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее россиянин сжег автомобиль своей девушки, заметив ее с другим.

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