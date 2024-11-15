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Появились фото новых российских вездеходов Venom

Российская автокомпания Venom опубликовала фото новых моделей вездеходов

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Вездеход «Веном»

29 ноября российская компания Venom представит новые модели своих вездеходов — Venom 1.8 Plus DS и Venom LS Cobra. Об этом сообщила пресс-службе Venom. Там подчеркнули, что презентация пройдет в рамках выставка вездеходной техники «Вездеходер 2024».

Как уточняет компания, вездеход Venom 1.8 Plus DS может не только преодолевать самые сложные участки, например, каменистые поверхности, водные преграды, но и набирать на них скорость, в это ему помогает современный двигатель мощностью 132 л.с. Грузоподъемность автомобиля составляет 350 кг, он оснащён обновлённым рулевым управлением, усовершенствованным бензобаком из нержавеющей стали и тормозными дисками увеличенного диаметра.

Кроме того, автомобиль оснащается опциональным горным тормозом, который повышает безопасность при движении даже с заглушенным двигателем.

Второй новинкой Venom станет вездеход LS Cobra с улучшенной длинноходной подвеской, усиленной рамой и увеличенными шинами, которые обеспечивают плавную езду по неровным поверхностям. Тормозная система представляет собой проверенные компоненты, что повышает отказоустойчивость. Модель оснащена цифровой панелью приборов, датчиками давления в колесах, светодиодными фарам, креплениями для дополнительного оборудования и багажников для перевоза грузов.

Ранее появились фотографии нового грузовика от «КамАЗа».

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