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Появились фотографии нового грузовика от «КамАЗа»

«КамАЗ» опубликовал патентные изображения своего нового грузовика серии К5

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Телеграм-канал «Грузовики и вообще»

В базе Роспатента появились патентные изображения рестайлинговой версии магистрального тягача «КамАЗа» семейства К5. Об этом сообщает Telegram-канал «Грузовики и вообще».

У грузовика полностью изменилась передняя часть, появилась новая решетка радиатора, бампер и передняя маска, фары максимально заузили, а дизайн обновленной машины проработали с точки зрения аэродинамики. Сообщается, что под лобовым стеклом расположили табличку с названием марки.

На патентных снимках можно заметить, что вместо боковых зеркал заднего вида у автомобиля теперь опциональные камеры, точно такая же модификация есть и у Mercedes-Benz Actros, которому и принадлежит лицензия на кабину К5.

В настоящее время производство главного семейства КамАЗ К5 не зависит от концерна Daimler Truck, который в начале 2024 года продал последние принадлежащие ему акции, а именно 15% от российского автозавода. Немецкая автокомпания была последним крупным западным инвестором, еще не покинувшим российский авторынок.

Ранее видеорегистратор заснял, как у «КАМАЗа» на скорости отвалилось колесо и полетело в машину.

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