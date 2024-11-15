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Россиянам назвали пять условий для сокращенного интервала замены масла в автомобиле

«Рольф» назвал пять условий для сокращения интервала замены масла в авто

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Масло в двигателе автомобиля надо менять раз в полгода или по достижении пробега в пять тысяч километров. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель школы механиков компании «Рольф» Амиран Лолуа.

«Интервал замены масла составляет 10 тыс. километров, но соблюдать его всем автолюбителям будет ошибкой. Рекомендуется менять масло каждые 5 тыс. километров или шесть месяцев в случае особых режимов», — сказал Лолуа.

По словам эксперта, чаще менять масло надо на автомобилях, которые длительное время работают на холостом ходу. Счетчик пробега стоит на месте, а двигатель работает продолжительное время на одном из самых неблагоприятных режимов.

Еще один режим — частые короткие перемещения на расстояния менее 8 км в холодное время года. В этом случае присадки имеют свойства интенсивнее работать, поэтому масло быстрее теряет свои функции.

Продолжительное движение на высокой скорости также пагубно сказывается на смазке. Детали двигателя подвергаются большим температурным нагрузкам и масло быстро превращается в отработку.

Масло в двигателе также быстрее стареет, если ездить на машине с прицепом или по пыльным дорогам. В обоих случаях увеличивается нагрузка на мотор, а следовательно, и на его смазку, подчеркнул специалист.

Ранее россиянам рассказали, почему после замены масла может застучать мотор.

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