Россиянам назвали восемь важных опций автомобиля, которые необходимы для зимы

Суровая зима в России предъявляет к машинам повышенные требования, поэтому с наступлением холодов нужно использовать все доступные ресурсы автомобиля. О самых важных опциях в заморозки «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса «СберАвто».

«В условиях российской зимы, когда влажность и перепады температур приводят к обледенению стекол и зеркал, встроенные нагревательные элементы помогут избежать запотевания и замерзания, предоставляя оптимальный обзор», — говорится в сообщении сервиса.

Также комфорт водителю зимой обеспечит ступенчатая регулировка обогрева сидений и руля. Система Webasto, которая автоматически включает обогрев в машине, часто выручает владельцев автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Не менее важной функцией в «СберАвто» назвали автозапуск двигателя, что позволяет прогреть салон и мотор до начала движения.

Эксперты напомнили водителям переключить дворники в зимний режим — щетки должны располагаться выше обычного, чтобы предотвратить примерзание к стеклу.

По мнению специалистов, не следует забывать и о системе обогрева форсунок, которая предохраняет омывающую жидкость от замерзания.

Кроме того, в холодный сезон особенно актуально становится функция очистки фар от льда и грязи на фарах из-за короткого светового дня. Также эксперты посоветовали использовать аккумуляторы с увеличенным запасом мощности.

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