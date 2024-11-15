Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали восемь важных опций автомобиля, которые необходимы для зимы

«СберАвто» назвал восемь опций в авто, которые помогут пережить зиму за рулем

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Суровая зима в России предъявляет к машинам повышенные требования, поэтому с наступлением холодов нужно использовать все доступные ресурсы автомобиля. О самых важных опциях в заморозки «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса «СберАвто».

«В условиях российской зимы, когда влажность и перепады температур приводят к обледенению стекол и зеркал, встроенные нагревательные элементы помогут избежать запотевания и замерзания, предоставляя оптимальный обзор», — говорится в сообщении сервиса.

Также комфорт водителю зимой обеспечит ступенчатая регулировка обогрева сидений и руля. Система Webasto, которая автоматически включает обогрев в машине, часто выручает владельцев автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Не менее важной функцией в «СберАвто» назвали автозапуск двигателя, что позволяет прогреть салон и мотор до начала движения.

Эксперты напомнили водителям переключить дворники в зимний режим — щетки должны располагаться выше обычного, чтобы предотвратить примерзание к стеклу.

По мнению специалистов, не следует забывать и о системе обогрева форсунок, которая предохраняет омывающую жидкость от замерзания.

Кроме того, в холодный сезон особенно актуально становится функция очистки фар от льда и грязи на фарах из-за короткого светового дня. Также эксперты посоветовали использовать аккумуляторы с увеличенным запасом мощности.

Ранее синоптики пообещали водителям «нервную зиму».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами