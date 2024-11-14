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Один из редчайших советских автомобилей продают в Иркутске

В Иркутске выставили на продажу уникальный «Москвич-2142»

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auto.drom.ru

В Иркутске выставили на продажу редкий автомобиль «Москвич-2142» 1999 года выпуска. Соответствующее объявление размещено на сайте «Дром Авто».

В объявлении сказано, что продавец просит за машину с пробегом 10 тысяч км 2 млн рублей.

«Дром Авто» предупреждает, что по данному автомобилю нет информации в базе ГИБДД, возможно, владелец намеренно указал неправильный идентификационный номер транспортного средства, так как с машиной есть какие-то проблемы.

«Москвич-2142» является первым переднеприводным седаном Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК) и представляет собой 4-е поколение автомобилей производства АЗЛК. Его разработка завершилась в 1990-м году, а само производство хотели запустить в 1992, однако, из-за планов нового руководства автомобиль выпускали мелкосерийно в 1997-2002 годах. Всего было две модификации данной модели: Базовая «Князь Владимир» и люксовая «Иван Калита», были созданы и укороченные двухместные модификации «Дуэт» и «Дуэт-2», тираж которых также ограничен.

Ранее сообщалось, что сразу три редчайших пикапа ГАЗ выставили на продажу.

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