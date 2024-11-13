Россиянам показали, как устроен автодом на базе «Газели»

Автодом на базе «Газели NN» имеет жилое пространство, в котором есть кухня, душ и спальные места. Об этом сообщает журнал «За рулем».

На раме автомобиля смонтирован куб из пластиковых панелей. В отличие от автодомов на базе цельнометаллических фургонов, кабина не интегрирована в жилое пространство, в котором нет прохода и окон. На внешних сторонах есть розетки и подвод воды, а на крыше — выдвижная маркиза, которая защищает зону у входа и кузов от осадков и солнца.

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Также сразу у входа установлен электрощит, рядом – душевая комната с туалетом. Выдвижной стол можно переместить вниз, тогда он станет основой для дополнительного спального места, еще два других – расположены друг над другом, отмечает издание.

На кухне установлена небольшая раковина, газовая плита и холодильник. Все сделано из древесноволокнистых панелей МДФ, отделанных под темное дерево.

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