Представлен электрический аналог BMW i3

Электрический аналог BMW i3, известный также как Neue Klasse, появился на дорогах общего пользования. Об этом сообщает издание Carscoops.

В отличие от представленного в прошлом году Neue Klasse, прототип серийной версии имеет большие фары, фактурный бампер, выдвижные дверные ручки и низкорасположенную решетку радиатора. У BMW i3 — дисплей Panoramic Vision во всю ширину нижней части лобового стекла. Предполагается, что у нового BMW будет две версии: с одним электромотором и двумя. В первой версии отдача может достигать 300 л.с. Также известно, что будущие электрокары смогут проезжать свыше 800 км без подзарядки.

До этого автоэксперт Мухин рассказал, как выгодно заправить электрокар. По словам специалиста, стоит заправляться на бесплатных станциях или при помощи домашней ночной зарядки. Следует сохранять ресурс батареи, для этого нужно оставлять заряд электрокара от 20 до 90%. Эксперт отмечает, что не менее важно создать комфортную температуру для электромобиля. Не стоит забывать и о правильном пользовании системой кондиционирования, мультимедиа, подогрева руля и других потребляющих электроэнергию элементов.

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