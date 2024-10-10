Россиянам рассказали, что будет, если залить в авто бензин вместо дизеля

Если случайно залить бензин в дизельный мотор, есть три варианта развития событий. Об этом «Известиям» заявил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Самый неприятный вариант — это когда автомобиль проехал на смеси бензина и дизеля. При работе дизельного двигателя на неподходящем топливе происходит высокий износ компонентов топливной системы: топливного насоса высокого давления (ТНВД), форсунок», — объяснил эксперт.

По его словам, это дорогие узлы и детали. Стоимость ремонта топливной системы может составить от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Родионов также отметил, что ни в коем случае нельзя ехать, если произошла ошибка с топливом. Важно не запускать силовой агрегат и не включать зажигание. Следует как можно скорее доставить машину в сервис для осмотра.

Если мотор какое-то время поработал или автомобиль уже проехал, то необходимо как можно быстрее слить бензин, промыть систему и поменять фильтры.

До этого директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов заявил, что автомобили стали настолько сложными, что ремонт многих агрегатов в домашних условиях лучше не производить.

По словам эксперта, точно не стоит ремонтировать самому двигатель, так как необходим специальный инструмент и описание технологии. Кроме того, не следует самостоятельно обновлять программное обеспечение — это делается с помощью специальных сканеров. И еще нужен допуск на портал импортера.

Еще не следует самостоятельно проводить ремонт коробок передач, а также электромобилей. В последнем случае нужен специальный допуск по работе с высоковольтными элементами.

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