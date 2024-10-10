Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что будет, если залить в авто бензин вместо дизеля

Автоэксперт Родионов: если вы залили бензин вместо дизеля, не надо заводить авто

close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Если случайно залить бензин в дизельный мотор, есть три варианта развития событий. Об этом «Известиям» заявил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Самый неприятный вариант — это когда автомобиль проехал на смеси бензина и дизеля. При работе дизельного двигателя на неподходящем топливе происходит высокий износ компонентов топливной системы: топливного насоса высокого давления (ТНВД), форсунок», — объяснил эксперт.

По его словам, это дорогие узлы и детали. Стоимость ремонта топливной системы может составить от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Родионов также отметил, что ни в коем случае нельзя ехать, если произошла ошибка с топливом. Важно не запускать силовой агрегат и не включать зажигание. Следует как можно скорее доставить машину в сервис для осмотра.

Если мотор какое-то время поработал или автомобиль уже проехал, то необходимо как можно быстрее слить бензин, промыть систему и поменять фильтры.

До этого директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов заявил, что автомобили стали настолько сложными, что ремонт многих агрегатов в домашних условиях лучше не производить.

По словам эксперта, точно не стоит ремонтировать самому двигатель, так как необходим специальный инструмент и описание технологии. Кроме того, не следует самостоятельно обновлять программное обеспечение — это делается с помощью специальных сканеров. И еще нужен допуск на портал импортера.

Еще не следует самостоятельно проводить ремонт коробок передач, а также электромобилей. В последнем случае нужен специальный допуск по работе с высоковольтными элементами.

Ранее россиянам назвали пять признаков скорого обрыва ремня ГРМ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами