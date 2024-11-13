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Названы самые популярные автомобили в России

«Рольф» составил рейтинг самых продаваемых новых и подержанных автомобилей в РФ

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Haval

Большинство россиян отдают предпочтение автомобилям марки Lada. Об этом говорится в исследовании автодилера «Рольф», которое есть в распоряжении «Газеты.Ru». Эксперты подсчитали продажи машин в 16 крупнейших городах страны.

«Среди москвичей и жителей Московской агломерации наибольшую популярность в сегменте новых автомобилей заняла модель Haval Jolion с 8,4 тыс. продажами, второе место жители столицы отдали Geely Monjaro (6,7 тыс.), а на третьем месте оказалась Lada Granta (5,9 тыс.)», — отметили аналитики.

У подержанных автомобилей лучшие показатели оказались у Kia Rio, Ford Focus и Hyundai Solaris.

А вот жители Санкт-Петербурга отдали предпочтение новым Haval Jolion, Lada Granta и Chery Tiggo 7 Pro Max. В сегменте машин с пробегом лучшими оказались Ford Focus, Volkswagen Polo, Kia Rio.

В Перми самыми успешными авто с пробегом стали отечественные модели: Lada Granta, Lada Samara, Lada Vesta. Среди новых лучшие показатели зафиксировали у Lada Granta, Lada Vesta и Haval Jolion.

«Мы видим, что автомобили марки LADA продавались чаще, чем любые другие», — подытожили эксперты «Рольфа».

Ранее были названы пять автомобилей с пробегом, с которыми не хотят расставаться россияне.

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