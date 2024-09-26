Выяснилось, что категорически нельзя чинить в автомобиле самому

Автомобили стали настолько сложными, что ремонт многих агрегатов в домашних условиях лучше не производить. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павла Константинова.

По словам эксперта, точно не стоит ремонтировать самому двигатель, так как необходим специальный инструмент и описание технологии. Кроме того, не следует самостоятельно обновлять программное обеспечение — это делается с помощью специальных сканеров. И еще нужен допуск на портал импортера.

Еще не следует самостоятельно проводить ремонт коробок передач, а также электромобилей. В последнем случае нужен специальный допуск по работе с высоковольтными элементами.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что высокий уровень масла в автомобильном двигателе так же опасен, как и его снижение, и может говорить о разных неисправностях машины.

«В моторное масло может попадать топливо. Такая ситуация возможна на дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Так бывает, например, при утечке топлива из неисправного топливного насоса. Масло разжижается, его свойства ухудшаются. Растет давление, возможно выдавливание прокладок, сальников», — сказал эксперт.

Кроме того, высокий уровень масла в моторе возможен зимой, когда водитель совершает короткие поездки. В этом случае форсунки подают много топлива, которое частично попадает в поддон, откуда испаряться уже не успевает.

Ранее россиянам назвали пять признаков скорого обрыва ремня ГРМ.