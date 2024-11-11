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Китайские автокомпании заставят открыть свои базы для автосервисов России

Автокомпании КНР заставят делиться техданными с российскими автосервисами

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Shutterstock/Gorodenkoff

Комитет по регламенту Совета Федерации предложил обязать иностранных автопроизводителей открыть каталоги запчастей и ремонтно-эксплуатационные базы для всех автосервисов в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на официальный документ обращения комитета в правительство и Минпромторг.

Издание отмечает, что поправки, которые обяжут автокомпании делать это, нужно закрепить на законодательном уровне и внести в техстандарты.

Также отмечается, что нововведение потребует от иностранных автокомпаний предоставления доступа к своим эксплуатационным базам, диагностическим протоколам и каталогу запчастей. Эти данные позволят мелким сервисам чинить импортные автомобили, в настоящее время такая возможность есть только у официальных сервисных центров, которые проводят ремонт машин по высоким ценам.

Сейчас у собственников импортных машин возникают трудности с получением информации, необходимой для технического обслуживания автомобиля. Отсутствие доступа к каталогу деталей также негативно влияет на ремонт транспортных средств.

Ранее сообщалось, что Япония официально разрешила экспорт в Россию некоторых автомобилей.

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