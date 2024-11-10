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Водителей предупредили о штрафах за выезд на встречку при отсутствии разметки

Юрист Адамс: выезд на встречную полосу при отсутствии разметки грозит штрафом

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Shutterstock

Водители могут получить штраф в размере 5 тыс. рублей за выезд на встречную полосу движения, даже если разметка незаметна под снегом. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«На широких дорогах с очевидным количеством полос движения даже при отсутствии видимой разметки водитель может быть привлечен к ответственности за выезд на встречную полосу согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ», — сказал юрист.

Адамс добавил, что подобный исход случается редко. Это связано с тем, что при отсутствии возможности идентифицировать разметку в условиях непогоды привлечение водителя к ответственности будет неправомерным. По словам юриста, неблагоприятные погодные условия являются объективной причиной невозможности соблюдения правил дорожного движения.

6 ноября руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский рассказал, что за скрытие номеров автомобиля с помощью специального оборудования можно лишиться водительского удостоверения на срок 1-1,5 года. Юрист отметил, что в этом случае альтернативная мера в виде штрафа не предусмотрена, а сами устройства будут конфискованы.

Ранее автоэксперт назвал «безграмотными» депутатов, предложивших новые автоштрафы.

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