Lada Largus и Niva получат новые комплектации

Завод «АвтоВАЗ» планирует обновить комплектации для Lada Largus и Niva. Об этом Завод «АвтоВАЗ» планирует обновить комплектации для Lada Largus и Niva. Об этом пишет «Российская газета». «Российская газета».

Издание сообщает, что список комплектаций Lada Largus и Niva уменьшился на несколько позиций, поэтому в скором времени эти модели получат новые варианты исполнения. На данный момент автозавод не производит Lada Niva Legend и Niva Travel в версиях Comfort Off-road'24, Luxe'24 и KHL'24 и Lada Largus в версии Classic Plus 1.6 литра (90 л.с.) с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

До этого «АвтоВАЗ» призвал владельцев Vesta без электронной системы контроля устойчивости не ставить ее самостоятельно. Главный инженер «АвтоВАЗа» рассказал, что подобный доработки являются не только вмешательством в конструкцию, но также и в систему безопасности автомобиля и все элементы системы ESC могут быть установлены на машину только на заводе-изготовителе.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» отдал более 1 млрд рублей за автомобили Lada.