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«АвтоВАЗ» прокомментировал возможность продаж Lada Iskra в ОАЭ

На «АвтоВАЗе» не решили, будет ли продаваться Lada Iskra в Арабских Эмиратах

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Елена Стадниченко/Фонд Росконгресс

Возможность начала продаж новой Lada Iskra в Объединенных Арабских Эмиратах зависит от решения партнеров компании в этой стране. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

«Наши партнеры самостоятельно формируют модельный ряд для локального рынка», — рассказали в пресс-службе завода в ответ на вопрос, планирует ли «АвтоВАЗ» продавать новую Lada Iskra в ОАЭ.

До этого стало известно, что в бета-режиме заработал сайт Lada в ОАЭ. На нем представлен весь текущий модельный ряд Lada, включая три модификации Granta (седан, лифтбэк и универсал Cross), Vesta (седаны и универсалы, включая версии Cross), фургоны и универсалы Largus, внедорожники Niva Legend и Travel, а также линейка автомобилей Sport и Sportline.

В частности, седаны Lada Vesta предлагаются в ОАЭ по цене от 88,7 тыс. дирхамов (2,4 млн рублей), внедорожник Niva Legend — от 67 тыс. дирхамов (1,8 млн рублей).

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