В Подмосковье появится новая система фотовидеофиксации нарушений ПДД

Власти Подмосковья собираются объединить все дорожные камеры региона в новую государственную информационную систему (ГИС). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«ГИС будет аккумулировать информацию обо всех проездах автомобилей в зоне контроля камер. ГИС будет применяться для мониторинга дорожного движения и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах», — сообщает издание.

Отмечается, что еще одна цель ГИС — повышение «антитеррористической защищенности Московской области». Сбор, анализ и обработку данных предполагается осуществлять с помощью искусственного интеллекта.

До этого стало известно, что с 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер.

Решение о проведении 12-месячного эксперимента было принято во время совещания у замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова. В соответствии с ним, все едущие по улицам машины фотографируются дорожными камерами. Информационная система ГИБДД, взаимодействующая с системой страхования, сопоставляет номера автомобилей на фотографиях с базой данных по ОСАГО. Если договор отсутствует, то система ГИБДД на следующий день отправляет еще один запрос.

При повторном отсутствии страховки водителю через «Госуслуги» отправляется предупреждение. После завершения эксперимента водителям без ОСАГО начнут выписывать штрафы.

Ранее россиянам рассказали, реагируют ли современные камеры на грязные автономера.