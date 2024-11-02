Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

КамАЗ понес рекордный убыток в 2024 году

КамАЗ ушел в убыток на 3,8 млрд рублей за девять месяцев 2024 года

close
Максим Богодвид/РИА Новости

Убыток российского автомобильного предприятия «КамАЗ» по РСБУ за девять месяцев 2024 года составил 3,8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность компании. Годом ранее прибыль компании составила 15,8 млрд рублей.

«Выручка за отчетный период снизилась на 7,5% и составила 228,8 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась в два раза, до 15,5 млрд рублей. Убыток от продаж составил 1,041 млрд рублей против прибыли в 17 млрд рублей годом ранее», — говорится в сообщении ТАСС.

Глава «КамАЗа» Сергей Когогин в феврале 2024 года заявил, что убыток завода «Москвич» в 2023 году составил 160 млн рублей.

Топ-менеджер признал, что «Москвичу» не стоит стремиться выполнить план по выпуску ранее заявленных 50 тыс. автомобилей в год в нынешней ситуации. Планы можно сократить до 40 тыс. машин, потому что это уже уровень безубыточности. В текущем году предполагается собрать 30-35 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Daimler Truck продал долю в «КамАЗ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами