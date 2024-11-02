Появилось видео, как многодетный отец посадил 13 детей в «УАЗ Патриот»

В Красноярском крае Госавтоинспекция задержала многодетного отца, который перевозил 13 детей во внедорожнике «УАЗ Патриот». Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

Сотрудники ДПС остановили УАЗ в поселке Синеборск Шушенского района. В салоне, помимо водителя, находились 13 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Их перевозили без детских удерживающих устройств.

«Выяснилось, что 57-летний мужчина, управлявший внедорожником, является отцом уместившихся в салоне ребят. На автовладельца за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров составлен административный материал и выписан штраф в размере 3 тысяч рублей», — отмечается в сообщении полиции.

Кроме того, информацию об инциденте сотрудники ДПС передали в инспекцию по делам несовершеннолетних. С отцом провели профилактическую беседу о недопустимости перевозки детей в нарушение ПДД.

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