Названы шесть китайских конкурентов Lada Aura

Конкурентами Lada Aura на российском рынке станут шесть китайских седанов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГК Expocar Александра Ковалева.

«Главными соперниками отечественного бизнес-седана китайские модели. К ним он относит Geely Emgrand, Kaiyi E5, FAW Bestune B70, Changan Lamore, Chery Arrizo 8 в базовой комплектации и Changan UNI-V», — сказал Ковалев.

Длина Aura составляет 4661 мм, ширина — 1764 мм, высота — 1496 мм. Aura оснащена 1,8-литровым мотором Evo мощностью всего 122 л. с. и вариатором китайской фирмы WLY, которая принадлежит концерну Chery. Разгон до 100 км/ч седана занимает 10,2 с.

Всего для Aura полагается пять фирменных вазовских окрасов кузова: черный «Пантера», белый «Ледниковый», темно-оранжевый «Серенада», серебристый «Платина» и коричневый «Кориандр». Покупатель сможет выбрать из трех вариантов салона: светло-серая кожа, черный из натуральной кожи и комбинация черной ткани и экокожи.

В базовом оснащении Techno седан Aura будет оснащен 16-дюймовыми легкосплавными дисками, 7-дюймовой мультимедийной системой EnjoY, а обогрев будет только у нижней части заднего дивана.

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