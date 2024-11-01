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Видеорегистратор снял момент выезда женщины на встречку перед боковым ДТП

В Иркутской области женщина на иномарке выехала на встречку и попала в ДТП

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Телеграм-канал «RU_CHP»

В Иркутской области женщина из-за погодных условий не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где врезалась в иномарку. Об этом сообщает Telegram-канал «Ru_CHP».

«На автодороге Р255 «Сибирь» 39-летняя жительница Усолья-Сибирского, управляя автомобилем Toyota Gaia, допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan «X-Trail, под управлением 66-летнего водителя», — цитирует паблик сообщение областного отделения ГИБДД.

Момент ДТП сохранился на записи видеорегистратора автомобиля, за рулем которого была женщина. На видео видно, что машина скользит по дороге, погодные условия не оставили шансов избежать столкновения.

До этого появилось видео, как машины улетают в заносе в отбойник на летних шинах в Ярославле. 30 октября из-за обледенения дорог в городе произошло массовое столкновение машин. С утра в областную Госавтоинспекцию поступило 52 сообщения о ДТП из-за гололедицы.

Ранее на видео попало, как екатеринбуржец сбил уборщика улиц и увез его на капоте иномарки.

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