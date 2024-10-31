Мэрия Саратова посоветовала при атаке БПЛА водителям резко тормозить

Мэрия Саратова рассказала в своем Telegram-канале, что делать при атаке беспилотников на автомобиль.

«Если дорога пустая, разгонитесь более 135км/ч – это позволит уйти от атаки. Если беспилотник пикирует, резко затормозите при его приближении. <...> Сообщите о БПЛА по номеру: «112», «659-659». Назовите: время и место, примерный курс полета, визуальные особенности БПЛА, свои данные», — сообщили в мэрии Саратова.

В ведомстве дополнили, что первые признаки надвигающегося беспилотника — звук жужжания газонокосилки или мопеда, а также силуэт летательного аппарата. При обнаружении БПЛА следует остановиться и срочно покинуть транспортное средство, спрятаться в строении, ближайшем укрытии, в подвале или помещении с несущими стенами и без окон. Если спрятаться граждане не успели, то чиновники посоветовали при сбросе гранаты с БПЛА отбегать в сторону, ложиться на землю и закрывать голову руками. При падении беспилотника ни в коем случае не трогайте его, уточнили в мэрии.

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