Несколько человек устроили поножовщину на трамвайных путях в Москве и попали на видео

На востоке Москвы произошла массовая драка с поножовщиной из-за конфликта на дороге. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Москве.

«Предварительно установлено, что на проспекте Буденного между участниками дорожного движения произошел конфликт, который перерос в драку между двумя группами граждан. В результате потасовки пассажир автомашины марки Kia нанес двум оппонентам несколько ударов ножом», — отмечается в сообщении полиции.

Пострадавшие госпитализированы, здоровью одного из них причинен тяжкий вред. Подозреваемый, 30-летний житель Саранска, задержан и помещен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.

На опубликованном видео с камеры наблюдения видно, что в начале конфликта водитель грузовика подошел к водительской двери стоящего впереди внедорожника. Из него вышли несколько человек, произошла потасовка, в ходе которой участники конфликта переместились на трамвайные пути.

Ранее взрыв спорткара Audi под Челябинском попал на видео.